МВФ спасает Шри-Ланку и выделяет ей $3 млрд

Международный валютный фонд одобрил предоставление Шри-Ланке кредита на $3 млрд, чтобы помочь спасти обанкротившуюся экономику страны, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Для этого Шри-Ланке было необходимо заручиться гарантиями основных кредиторов - Индии и Китая. Они поддержали этот план.

В прошлом году Шри-Ланка приостановила выплату внешнего долга в размере $50 млрд на фоне серьезного валютного кризиса, вызванного падением доходов от туризма и экспорта из-за пандемии COVID-19.

Со снятием санитарных ограничений по всему миру турпоток на Шри-Ланку постепенно восстанавливается. Заметный рост приходится на второе полугодие 2022 года, страну посетили 725 000 туристов. В текущем году Шри-Ланка планирует принять более 1,55 миллиона зарубежных гостей.

Валютный кризис вызвал острую нехватку некоторых продуктов питания, топлива и лекарств, что привело к гневным уличным протестам, которые вынудили тогдашнего президента Готабаю Раджапаксу уйти в отставку и бежать из страны.