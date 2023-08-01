Тоноян отчитывается за 44-дневную войну

Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян принимает участие в заседании комиссии по 44-дневной войне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Давид Тоноян пояснил, что хотел успеть принять участие в заседании до завершения работы комиссии.

"Что касается моей поспешности в заявлении о необходимости публичного выступления - потому что было открытое выступление премьер-министра Армении, которое вызвало у меня достаточно вопросов, была также публичная реакция экс-начальника генштаба", - сказал Тоноян.

Кроме того, срок работы комиссии заканчивался 14 августа (она завершит работу в октябре 2023 года - ред.), и Тоноян хотел успеть отреагировать.

Ранее стало известно, что суд разрешил находящемуся под арестом Тонояну участвовать в обсуждении комиссии, он прибудет в парламент в сопровождении сотрудника уголовно-исполнительного учреждения. Заседание будет проходить два дня - 1 и 2 августа.