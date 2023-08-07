Армяне забили до смерти вагнеровцев в России

В Туапсинском районе в поселке Дедеркой 5 августа около трех часов ночи в 200 метров от дома № 10 на улице Приморской на берегу реки происходила драка.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, когда сотрудники отдела МВД РФ по Туапсинскому району прибыли на место происшествия, были обнаружены два трупа. Их забили до смерти.

Неизвестные напали на троих человек, один успел убежать. Он сейчас в больнице. По сообщениям местных жителей - погибшие проходили службу в вагнере. Что послужило почвой для конфликта не сообщается. В розыск объявлены четыре гражданина России: Устян Карен, Тулумджян Вартан, Экзарян Альберт, Туркменян Артём. Откуда у этнических армян российские паспорта, в МВД не прокомментировали