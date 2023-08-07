Махинация армянской киностудии обошлась государству многомиллионным ущербом

Сделка по продаже киностудии "Айфильм" нанесла государству ущерб в размере $10 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Генпрокуратура Армении.

Согласно материалам дела, 21 апреля 2005 года имущество ГНКО "Киностудия "Айфильм"" было продано "Армения Студиос" за 350 млн драмов. По договору компания получила здания и территорию в 24,23 тыс. кв м, а также имущество студии. Позже "Армения Студиос" передала взятые обязательства компании "Си Эс Филмз", которая в 2008 г. была переименована в ООО "Киностудия "Айфильм" им. Амо Бекназаряна".

Соглашением предусматривалось, что компания должна инвестировать как минимум 10 млрд. драмов в течение 10 лет. Это обязательство должно было быть закреплено гарантийным письмом со стороны компании "Нордерн Траст" на $10 млн. Однако компания в 2006-2009 г. осуществила инвестиции на 748 млн драмов, а отчет 2010-2011 гг не имеет надлежащих обоснований. Комитет по управлению государственным имуществом обращался много раз за дополнительными документами, но они присланы не были.

Таким образом, по сообщению Генпрокуратуры, в условиях невыполнения компанией своих обязательств, сотрудники Комитета не предприняли никаких шагов по выдвижению требований по получению гарантированных $10 млн.

В 2015 г. договор между государством и покупателем был расторгнут. Деньги были возвращены покупателю, а ООО "Киностудия "Айфильм" им. Амо Бекназаряна" стало госсобственностью. Однако выяснилось, что с территории киностудии были украдены сценическое имущество и техника, имеющие историко-культурную ценность. Ущерб составил 2,66 млн драмов (около 11.700 манатов).

