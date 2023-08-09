https://news.day.az/world/1588003.html Уголовно-исполнительную систему Армении ждут чистки
Уголовно-исполнительную систему Армении ждут чистки
В уголовно-исполнительной системе Армении ожидаются аресты.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, такую информацию предоставили источники.
Сообщается, что аресты ожидаются на фоне увольнения начальника уголовно-исполнительной службы Минюста Армении Сергея Атомяна.
"В уголовно-исполнительной системе, которая находилась в подчинении Атомяна, сотрудники заключали сделки с заключенными, а он либо не владел ситуацией, либо был участником сделок, - говорится в публикации.
Отметим, что Атомян был освобожден от занимаемой должности 5 августа по решению премьер- министра Армении Никола Пашиняна.
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