Уголовно-исполнительную систему Армении ждут чистки

В уголовно-исполнительной системе Армении ожидаются аресты.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, такую информацию предоставили источники.

Сообщается, что аресты ожидаются на фоне увольнения начальника уголовно-исполнительной службы Минюста Армении Сергея Атомяна.

"В уголовно-исполнительной системе, которая находилась в подчинении Атомяна, сотрудники заключали сделки с заключенными, а он либо не владел ситуацией, либо был участником сделок, - говорится в публикации.

Отметим, что Атомян был освобожден от занимаемой должности 5 августа по решению премьер- министра Армении Никола Пашиняна.