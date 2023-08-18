МВД России разыскивает блогера-экстремиста Шаиняна

МВД России объявило в розыск видеоблогера Карена Шаиняна (иноагент, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)․

Как передает Day.Az, об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на данные ведомственной базы разыскиваемых.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Шаиняна.

Ранее Шаинян был добавлен в перечень террористов и экстремистов.

Отметим, что Шаинян - ведущий Youtube-шоу Straight Talk with Gay People. В нём он рассказывает о преследовании в России ЛГБТ-персон.

Карен Шаинян был сотрудником изданий "Коммерсантъ Деньги", "Сноб", "Вокруг света" и не только. На своем YouTube-канале журналист публикует видео об актуальных общественно-политических событиях, а также ролики и документальные фильмы, посвященные теме ЛГБТ. На канал подписано более 200 тысяч пользователей.