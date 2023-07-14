Армянский журналист признан террористом в России
Росфинмониторинг включил российского журналиста и блогера армянского происхождения Карена Шаиняна в перечень террористов и экстремистов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, его данные были добавлены в реестр на сайте Росфинмониторинга.
"Шаинян Карен Багратович, 01.07.1981 года рождения, город Иркутск", - говорится в базе. Другие данные не приводятся.
Карен Шаинян был сотрудником изданий "Коммерсантъ Деньги", "Сноб", "Вокруг света" и не только. На своем YouTube-канале журналист публикует видео об актуальных общественно-политических событиях, а также ролики и документальные фильмы, посвященные теме ЛГБТ. На канал подписано более 200 тысяч пользователей.
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