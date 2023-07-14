Армянский журналист признан террористом в России

Росфинмониторинг включил российского журналиста и блогера армянского происхождения Карена Шаиняна в перечень террористов и экстремистов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, его данные были добавлены в реестр на сайте Росфинмониторинга.

"Шаинян Карен Багратович, 01.07.1981 года рождения, город Иркутск", - говорится в базе. Другие данные не приводятся.

Карен Шаинян был сотрудником изданий "Коммерсантъ Деньги", "Сноб", "Вокруг света" и не только. На своем YouTube-канале журналист публикует видео об актуальных общественно-политических событиях, а также ролики и документальные фильмы, посвященные теме ЛГБТ. На канал подписано более 200 тысяч пользователей.