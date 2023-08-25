https://news.day.az/world/1592279.html Тяжелое ДТП в Турции - десятки пострадавших
Тяжелое ДТП в Турции - десятки пострадавших
В турецкой провинции Маниса произошло ДТП.
Как сообщает в пятницу Day.Az, ДТП произошло на участке Сома-Саваштепе дороги Стамбул-Измир.
Согласно сообщению, микроавтобус, перевозивший рабочих, столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии пострадали 30 человек.
Пострадавшие доставлены на машинах скорой помощи в государственные больницы провинций Сома и Саваштепе.
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