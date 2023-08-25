Тяжелое ДТП в Турции
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В турецкой провинции Маниса произошло ДТП.

Как сообщает в пятницу Day.Az, ДТП произошло на участке Сома-Саваштепе дороги Стамбул-Измир.

Согласно сообщению, микроавтобус, перевозивший рабочих, столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии пострадали 30 человек.

Пострадавшие доставлены на машинах скорой помощи в государственные больницы провинций Сома и Саваштепе.