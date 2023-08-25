Зеленский принял главу МИД Турции

Зеленский принял в Киеве главу МИД Турции Фидана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующую информацию распространил турецкий МИД.

"Наш министр Хакан Фидан был принят в Киеве президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в заявлении ведомства. Это первый визит Фидана в должности главы МИД Турции в Украину.