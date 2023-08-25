https://news.day.az/world/1592440.html Зеленский принял главу МИД Турции
Зеленский принял главу МИД Турции
Зеленский принял в Киеве главу МИД Турции Фидана.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующую информацию распространил турецкий МИД.
"Наш министр Хакан Фидан был принят в Киеве президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в заявлении ведомства. Это первый визит Фидана в должности главы МИД Турции в Украину.
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