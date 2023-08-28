Турция стала импортировать меньше газа

Турция в июне 2023 года суммарно импортировала 2,332 млрд куб. м природного газа, что на 39% меньше, чем за июнь 2022 года, сообщает Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK). Для июня это минимальный уровень за последние три года (с ковидного 2020 года), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Потребление газа в стране сократилось на 16% - до 2,571 млрд куб. м. При этом потребление в коммунально-бытовом секторе выросло на 72% - до 688 млн куб. м, а спрос в энергетике упал в два раза - до 551 млн куб. м.

Одна из причин сокращения спроса в энергетике состоит в более мягкой погоде. В июне 2023 года температурный фон в стране был близок к многолетней климатической норме, тогда как год назад средняя температура воздуха была примерно на один градус выше. Менее теплая погода в этом июне обернулась 8-процентным снижением потребления электроэнергии в стране.

В составе энергетического микса произошло увеличение выработки гидроэлектростанций (на 8%) и угольных ТЭЦ (на 5%).

Оперативные данные государственной газовой компании Botas за июль показывают рост импорта газа (свыше 3 млрд куб. м). Однако это ниже импорта июля 2022 года (3,4 млрд куб. м). Погодный фон в июле 2023 года в Турции складывался значительно выше температурной нормы, что должно было оказать поддержку потреблению энергоресурсов.