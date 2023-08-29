https://news.day.az/world/1593445.html Стала известна дата встречи Фидана с Лавровым
Стала известна дата встречи Фидана с Лавровым
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан проведут переговоры 31 августа в Москве.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
"Переговоры пройдут в Москве 31 августа", - сообщил источник.
Отметим, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что переговоры министров двух стран состоятся в ближайшее время в Москве.
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