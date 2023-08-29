Стала известна дата встречи Фидана с Лавровым

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан проведут переговоры 31 августа в Москве.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

"Переговоры пройдут в Москве 31 августа", - сообщил источник.

Отметим, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что переговоры министров двух стран состоятся в ближайшее время в Москве.