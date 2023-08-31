Началась встреча Фидана и Лаврова

В Москве началась встреча министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана.

Как сообщает Day.Az, в Доме приемов МИД России Лавров и Фидан встретились один на один.

Затем запланированы переговоры министров вместе с делегациями.

Как сообщили в МИД России, Лавров и Фидан проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.