https://news.day.az/world/1594051.html Началась встреча Фидана и Лаврова
Началась встреча Фидана и Лаврова
В Москве началась встреча министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана.
Как сообщает Day.Az, в Доме приемов МИД России Лавров и Фидан встретились один на один.
Затем запланированы переговоры министров вместе с делегациями.
Как сообщили в МИД России, Лавров и Фидан проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.
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