Турецкие СМИ раскрыли подробности нового пакета предложений ООН по "зерновой сделке"

Новый пакет предложений ООН по "зерновой сделке" подразумевает переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT и разморозку активов российских компаний, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В четверг, 31 августа, сообщалось о направлении генсеком ООН Антониу Гутерришем главе российского МИД Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". ООН не получила официального ответа от российской стороны на письмо генсека организации Антониу Гутерреша, в котором тот выдвинул предложения по возобновлению черноморской инициативы, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"После выхода России из инициативы, осуществляемой при посредничестве ООН, продолжаются усилия по возрождению коридора. На совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что ООН подготовила новый пакет предложений с учетом вклада Турции и что, по мнению Анкары, он (пакет) станет подходящей основой для возрождения инициативы", - пишет агентство.

По данным издания, "важнейшими составляющими этого пакета предложений являются переподключение Россельхозбанка в систему SWIFT и размораживание активов российских компаний в Европе, производящих удобрение", - уточняет агентство.