В 19 провинциях Турции объявили предупреждения из-за ливней

В черноморском регионе Турции сильные ливни вызвали наводнения, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Главное управление по метеорологии и AFAD (управление по ликвидации последствий стихийных бедствий) предупреждали о ливне в черноморском регионе. Ливень в Самсуне вызвал наводнение" - говорится в сообщении.

Отмечается, что многие дома были затоплены, а один из бульваров превратился в озеро. Кроме того, часть автомобилей погрузились в воду, а граждане, находившиеся на улице, испытывали трудности. Трамвайное и автобусное сообщение в городе было отменено.