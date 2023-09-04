Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию на Южном Кавказе

На встрече с Президентом России Владимиром Путиным была обсуждена последняя ситуация на Южном Кавказе.

Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с Президентом России, сообщает в понедельник Day.Az.

"Мы продолжаем работу по обеспечению мира в регионе. Мы надеемся на завершение конфликтов. На встрече с Владимиром Путиным была обсуждена ситуация на Южном Кавказе, в Сирии и Ливии", - сказал Эрдоган.

Напомним, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня прибыл в Сочи по приглашению Президента России Владимира Путина.

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