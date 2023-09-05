Главы МИД Турции и Греции провели встречу

Министры иностранных дел Греции и Турции провели встречу.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Греции.

Было отмечено, что в рамках визита в Анкару министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом.