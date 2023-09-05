https://news.day.az/world/1595152.html Главы МИД Турции и Греции провели встречу
Главы МИД Турции и Греции провели встречу
Министры иностранных дел Греции и Турции провели встречу.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Греции.
Было отмечено, что в рамках визита в Анкару министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
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