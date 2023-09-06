Десятки жителей оказались заблокированы в библиотеке из-за дождей

Вследствие сильного ливня в Стамбуле была затоплена Национальная библиотека района Башакшехир.

Как передает Day.Az, десятки местных жителей оказались заблокированы в библиотеке.

Глава муниципалитета района Башакшехир Ясин Картоглу сообщил, что они были эвакуированы и временно размещены в здании муниципалитета района.

Отметим, что сильный ливень обрушился на турецкую провинцию Стамбул. В результате проливных дождей в провинции погибли два человека.