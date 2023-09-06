https://news.day.az/world/1595347.html Десятки жителей оказались заблокированы в библиотеке из-за дождей - сложная ситуация в Стамбуле - ВИДЕО
Десятки жителей оказались заблокированы в библиотеке из-за дождей - сложная ситуация в Стамбуле - ВИДЕО
Вследствие сильного ливня в Стамбуле была затоплена Национальная библиотека района Башакшехир.
Как передает Day.Az, десятки местных жителей оказались заблокированы в библиотеке.
Глава муниципалитета района Башакшехир Ясин Картоглу сообщил, что они были эвакуированы и временно размещены в здании муниципалитета района.
Отметим, что сильный ливень обрушился на турецкую провинцию Стамбул. В результате проливных дождей в провинции погибли два человека.
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