Турция планирует внедрить программу финансовых реформ

Руководство Турции в среду намерено представить комплексную среднесрочную программу экономических реформ, которая в течение трех лет должна помочь провести структурную трансформацию экономики.

Как передает Day.Az, об этом в беседе с ТАСС сообщил источник в финансовых кругах Анкары.

"Сегодня президент должен обнародовать новую комплексную программу правительства. На нее большие надежды, в том числе и потому, что она разработана в тесном контакте с центробанком, который сейчас делает важные шаги по стабилизации кризисных процессов в экономике. Мы ждем, что в программе будут представлены четкие ориентиры для повышения предсказуемости на макроуровне и в структурном отношении", - сказал собеседник агентства.

Структурная трансформация, по его словам, является одним из основных вопросов. Ожидаются изменения в налоговой политике, системе бюджетных поступлений и расходов. "Будет повышена финансовая дисциплина, введены четкие правила. Как это все отразится на благосостоянии населения, увидим. Но план рассчитан на три года, и одна из его основных целей - это как раз повышение уровня жизни граждан вместе со снижением инфляции и повышением эффективного контроля над большой частью экономических процессов в стране", - сказал источник.

Новый среднесрочный экономический план, как ожидается, позже обнародует лично президент Турции Тайип Эрдоган. Правительство провело большое количество подготовительных заседаний и консультаций, чтобы выработать эту программу реформ.

Необходимость в ней возникла из-за резкого падения экономических показателей, обвала национальной валюты и фактически галопирующей инфляции, темпы которой могут на конец года превысить 50%.