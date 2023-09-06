https://news.day.az/world/1595587.html ЕС будет держать вопрос продовольственной безопасности в центре внимания на саммите G20
ЕС будет держать вопрос продовольственной безопасности в центре внимания на саммите G20
Вопрос продовольственной безопасности будет в центре внимания участников саммита G20, зерновая сделка также может быть затронута.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель ЕС.
"Продовольственная безопасность будет ключевым вопросом с африканскими партнерами и в рамках "двадцатки". У нас есть список встреч и нет табу в плане проведения встреч. Мы открыты к любым форматам. Если будет встреча (с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - прим.), то, конечно, будет затронута зерновая сделка", - сказал он.
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