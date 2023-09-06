ЕС будет держать вопрос продовольственной безопасности в центре внимания на саммите G20

Вопрос продовольственной безопасности будет в центре внимания участников саммита G20, зерновая сделка также может быть затронута.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель ЕС.

"Продовольственная безопасность будет ключевым вопросом с африканскими партнерами и в рамках "двадцатки". У нас есть список встреч и нет табу в плане проведения встреч. Мы открыты к любым форматам. Если будет встреча (с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - прим.), то, конечно, будет затронута зерновая сделка", - сказал он.