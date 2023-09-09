Ким Чен Ын принял военный парад по случаю годовщины образования КНДР

Военный парад по случаю 75-летия образования Корейской Народно-Демократической Республики прошел в Пхеньяне в ночь на 9 сентября, на нем присутствовали лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Приглашены члены партийной и правительственной делегации КНР во главе с заместителем премьера Госсовета Лю Гочжуном и Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, которые находятся с визитом в нашей стране для принятия участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия основания КНДР", - отмечает ЦТАК.

Кроме того, на мероприятие также были приглашены китайские и российские дипломаты, представляющие свои страны в КНДР.