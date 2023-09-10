В Турции предупредили об урагане

Власти турецкой провинции Стамбул предупредили граждан об ожидаемом в воскресенье урагане. Об этом сообщает руководство провинции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Синоптики предсказывают, что в воскресенье после полудня регион Мраморного моря окажется под воздействием ураганного северного и северо-восточного ветра скоростью до 50-75 километров в час", - сказано в сообщении.

Глава региона Давут Гюль призвал граждан быть осторожными.