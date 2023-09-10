https://news.day.az/world/1596545.html В Турции предупредили об урагане
В Турции предупредили об урагане
Власти турецкой провинции Стамбул предупредили граждан об ожидаемом в воскресенье урагане. Об этом сообщает руководство провинции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Синоптики предсказывают, что в воскресенье после полудня регион Мраморного моря окажется под воздействием ураганного северного и северо-восточного ветра скоростью до 50-75 километров в час", - сказано в сообщении.
Глава региона Давут Гюль призвал граждан быть осторожными.
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