Эрдоган и Мишель обсудили шаги, необходимые для полноправного членства Турции в ЕС

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили на встрече в Индии шаги, необходимые для полноправного членства Турции в ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ходе встречи обсуждались отношения между Турцией и ЕС, а также шаги, которые необходимо предпринять для полноправного членства Турции в ЕС, региональные и глобальные вопросы", - говорится в заявлении канцелярии турецкого президента.