https://news.day.az/world/1596574.html Эрдоган и Мишель обсудили шаги, необходимые для полноправного членства Турции в ЕС
Эрдоган и Мишель обсудили шаги, необходимые для полноправного членства Турции в ЕС
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили на встрече в Индии шаги, необходимые для полноправного членства Турции в ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В ходе встречи обсуждались отношения между Турцией и ЕС, а также шаги, которые необходимо предпринять для полноправного членства Турции в ЕС, региональные и глобальные вопросы", - говорится в заявлении канцелярии турецкого президента.
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