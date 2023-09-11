Кремль вносит ясность в вопрос очередной встречи Путина и Эрдогана

Президенты РФ и Турции продолжат общение, но сейчас точной даты следующего контакта нет, они могут встретиться оперативно при необходимости.

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью РБК на полях Восточного экономического форума сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Лидеры продолжат обязательно общение. Вы знаете, что они очень часто говорят по телефону и визиты их согласуются достаточно оперативно. Поэтому сейчас точной даты нет, но они условились, что при необходимости не будут ждать еще год, чтобы встретиться. Они могут встретиться достаточно оперативно при необходимости", - добавил Песков.

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