Турция направляет третий самолет с помощью для Ливии

Третий военно-транспортный самолет ВВС Турции с сотрудниками турецкого Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС Турции (AFAD) вылетел в Ливию, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Мы продолжаем доставку поисково-спасательных групп и гуманитарных грузов в дружественную и братскую Ливию. Третий самолет наших ВВС вылетел из командного пункта аэропорта Мюртед для доставки групп AFAD в Ливию", - говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, размещенной в социальной сети Х.

Ранее МИД Турции сообщил, что Анкара приняла решение отправить в Ливию три самолета с гуманитарной помощью и поисково-спасательными отрядами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил солидарность с Ливией в связи с многочисленными жертвами в результате стихийного бедствия.

Шторм Даниэль обрушился на несколько районов восточной Ливии. Больше всего пострадали города Бенгази, Аль-Байда и Аль-Мардж, а также Сусса и Дерна.

Число погибших из-за стихийного бедствия в Ливии превысило 3000 человек, десятки тысяч человек считаются пропавшими без вести.