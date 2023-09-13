Пресс-конференция глав МИД Турции и Великобритании
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел совместную пресс-конференцию с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли в Анкаре.
Как передает Day.Az, Хакан Фидан отметил, что продолжение тесного сотрудничества с Великобританией имеет большое значение. Министр сказал, что Турция поддерживает открытие транспортного коридора "Дорога развития", который протянется с территории Ирака в Турцию и оттуда в Европу.
По его словам, Ирак, ОАЭ, Турция и Катар ведут интенсивные переговоры по этому поводу.
"Турция является незаменимым партнером Великобритании. Это чрезвычайно важно для нашей общей безопасности и благополучия", - добавил министр.
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