Пресс-конференция глав МИД Турции и Великобритании

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел совместную пресс-конференцию с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли в Анкаре.

Как передает Day.Az, Хакан Фидан отметил, что продолжение тесного сотрудничества с Великобританией имеет большое значение. Министр сказал, что Турция поддерживает открытие транспортного коридора "Дорога развития", который протянется с территории Ирака в Турцию и оттуда в Европу.

По его словам, Ирак, ОАЭ, Турция и Катар ведут интенсивные переговоры по этому поводу.

"Турция является незаменимым партнером Великобритании. Это чрезвычайно важно для нашей общей безопасности и благополучия", - добавил министр.