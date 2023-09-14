https://news.day.az/world/1597661.html Турция назначила новых послов в России и Украине
Турция назначила новых послов в России и Украине
Назначены новые послы Турции в России и Украине.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, информация об этом опубликована в газете "Resmi Gazete".
Согласно информации, Танжу Билгич назначен послом Турции в России, а Мустафа Левент Бильген - послом в Украине.
Отметим, что пост посла Турции в Москве ранее занимал Мехмет Самсар, а пост посла в Киеве - Ягмур Ахмет Гюльдере.
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