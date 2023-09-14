Турция назначила новых послов в России и Украине

Назначены новые послы Турции в России и Украине.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, информация об этом опубликована в газете "Resmi Gazete".

Согласно информации, Танжу Билгич назначен послом Турции в России, а Мустафа Левент Бильген - послом в Украине.

Отметим, что пост посла Турции в Москве ранее занимал Мехмет Самсар, а пост посла в Киеве - Ягмур Ахмет Гюльдере.