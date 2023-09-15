Увеличение интеграции и товарооборота между странами Организации тюркских государств (ОТГ) является одной из главных целей организации. Об этом в рамках Бизнес-форума Тюркского мира заявил министр торговли Турции Омер Болат в интервью изданию "Yeni Şafak на русском", передает Day.Az.

"Мы провели 12-е заседание комитета министров торговли международной организации, основы которой были заложены в 1992 году и название которой было официально оформлено как Организация тюркских государств в 2000 году, в которую входят тюркские республики, Турция, ТРСК и Венгрия", - заявил министр торговли Турции Омер Болат.

Болат отметил, что на этой встрече были обсуждены такие вопросы повестки дня, как расширение экономических и торговых отношений между странами-членами организации, увеличение сектора услуг и взаимных инвестиций, а также упрощение таможенной системы, переход к системе и цифровизация торговли с электронной коммерцией.

"Министерство торговли организовало эту сегодняшнюю встречу совместно с генеральным секретариатом Организации тюркских государств в Стамбуле", - сказал министр Болат.

Министр Болат отметил, что помимо межправительственной встречи, во второй половине дня состоялся бизнес-форум с участием деловых людей стран-членов, по итогам бизнес-форума состоялись также двусторонние встречи деловых людей.

"Гости и деловые люди остались очень довольны. Таким образом важный шаг был сделан перед саммитом лидеров, который пройдет в Астане, Казахстан, 3 ноября. Надеемся, что тогда главы государств и правительств стран-членов подпишут важные соглашения", - отметил Болат.

Министр отметил, что эта встреча увеличит интеграцию и оборот торговли стран тюркского мира в качестве транзитного маршрута.

Ранее министр торговли Турции Омер Болат заявил, что Организация тюркских государств (ОСТ) стала важным центром силы со своим видением, проектами и деятельностью в новой конъюнктуре. Болат сказал: "Мы поставили перед собой важную цель - к 2030 году увеличить долю экспорта стран-членов организации в общем объеме их экспорта как минимум до 10%".