Хакан Фидан раскритиковал планы создания новых коридоров в регионе без участия Турции

Эффективное и устойчивое функционирование энергетических и транспортных коридоров в регионе невозможно без участия Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявил министр иностранных дел Турции Турции Хакан Фидан, комментируя подписание соглашения о создании экономического коридора Индия-Ближний Восток-Европа на саммите G20 в Нью-Дели.

При этом он отметил, что будучи страной, которая "расположена на пересечении трех континентов", Турция открыта "для любого плана, который способствует сотрудничеству".

Глава турецкой дипломатии также выразил надежду, что в ближайшие месяцы состоится переход к этапу реализации проекта "Путь развития".

По его словам, претворение в жизнь данного проекта имеет большое значение для процветания и стабильности на Ближнем Востоке.​​​​​​​

Проект "Путь развития" - транспортно-логистическая система, включающая железнодорожные пути и автострады. Она свяжет южные регионы Ирака со средиземноморским побережьем Турции, а также значительно облегчит обмен товарами между государствами Азии и Европы.