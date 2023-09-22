Египет нашел новый вариант для замены пшеницы из России

Новой дешевой альтернативой российской пшенице для Египта могут стать закупки у Казахстана. Руководство страны начало переговоры с банком из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о кредите на эти цели, сообщает Reuters со ссылкой на трех трейдеров, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Переговоры находятся на ранней стадии. Обсуждаются цены пшеницы и объемы партии, а также стоимость займа. О готовящейся сделке стало известно из тендера на поставку пшеницы, который провел государственный закупщик зерна в среду, 20 сентября.

При этом собеседники агентства не уверены в том, что договор будет заключен из-за логистических проблем. Для вывоза зерна потребуются поставки по суше через другие страны, например, Россию, что может заметно повлиять на цену и условия.