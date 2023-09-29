Греческий город Волос опять попал под удар мощного шторма

После циклона "Дэниэл" эгейское побережье Греции пережило приход шторма "Элиас".

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, греческий портовый город Волос на берегу Эгейского моря оказался под ударом уже второго за месяц мощного шторма - "Элиас". Из-за ливней, ураганных порывов ветра, оползней и наводнений сотни людей оказались заблокированы в горных деревнях. Улицы старинного города с населением около 150 тыс. человек были снова затоплены. Тысячи людей эвакуированы. Повторилась ситуация, как после шторма "Дэниэл", - жалуются жители Волоса:

- Я живу здесь уже 28 лет и больше не могу это выносить. Ничего не могу сделать, уже два раза было, хватит. Мебель выбрасываем, ничего не осталось.

- Опять то же самое, только хуже. Они построили пандусы для прибытия техники на реке, которую не чистили 3-4 года. В результате берега были разбиты, и река разлилась. У этой реки самое сильное течение в Волосе.

Предыдущий шторм "Дэниэл" привёл к гибели не менее 17 человек в Греции. Ему предшествовали самые масштабные в истории Европы лесные пожары, которые унесли ещё по меньшей мере 26 жизней. Правительство обещало выделить на восстановление пострадавших регионов более двух миллиардов евро.