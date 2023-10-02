Мужчина установил мировой рекорд по поеданию острых перцев

Горячий рекорд поставил житель Канады, съевший 50 штук самого острого перца в мире менее чем за семь минут. Этот результат и зафиксировала Книга рекордов Гиннеса, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Всего за один раз мужчина съел 135 перцев. Употребление всего одного кусочка сорта Каролина Рипер сравнивают с глотком раскаленной лавы.

По словам рекордсмена, первый съеденный перец - самый худший, но с каждым последующим жар в теле становится сильнее и сильнее. И это несмотря на годы тренировок. Канадцу принадлежат и другие рекорды по поеданию острых продуктов.