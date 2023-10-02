https://news.day.az/world/1602866.html Семь человек пострадали от ударов молнии в парке в Японии - ВИДЕО
Семь человек пострадали от ударов молнии в парке в Японии - ВИДЕО
Не менее семи человек пострадали при ударах молнии в парке на севере Японии. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В то время в нем проходило мероприятие для учеников старших школ.
На месте происшествия находятся представители экстренных служб. Подробности случившегося не уточняются.
Накануне Главное метеорологическое агентство предупредило об угрозе возникновения гроз и торнадо из-за прохождения атмосферного фронта над северными и западными районами Японии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре