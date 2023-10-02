https://news.day.az/world/1602942.html В Египте сгорело здание полиции - ВИДЕО
В Египте сгорело здание полиции - ВИДЕО
Здание управления безопасности Египта (полиции) в городе Исмаилия в 70 километрах от Порт-Саида полностью сгорело.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по словам очевидцев, пожар вспыхнул на нескольких этажах восьмиэтажного здания.
Египетское издание Youm7 сообщило о попытках Сил гражданской обороны взять возгорание под контроль и предотвратить распространение огня, при этом официального заявления о причине возникновения пожара пока не было.
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