В Египте сгорело здание полиции

Здание управления безопасности Египта (полиции) в городе Исмаилия в 70 километрах от Порт-Саида полностью сгорело.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по словам очевидцев, пожар вспыхнул на нескольких этажах восьмиэтажного здания.

Египетское издание Youm7 сообщило о попытках Сил гражданской обороны взять возгорание под контроль и предотвратить распространение огня, при этом официального заявления о причине возникновения пожара пока не было.