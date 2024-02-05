Credit Suisse заявил об отсутствии оснований для банкротства

Швейцарский банк Credit Suisse не имеет неисполненных обязательств перед банком "Зенит", кредитная организация не располагает правом на подачу заявления о банкротстве Credit Suisse AG, говорится в сообщении Credit Suisse на Федресурсе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

18 января банк "Зенит" опубликовал на Федресурсе сообщение о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве Credit Suisse.

"В связи с сообщением № 18322059 от 18.01.2024, опубликованным ПАО "Банк Зенит" в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, Credit Suisse AG сообщает об отсутствии неисполненных обязательств перед ПАО "Банк Зенит", подтвержденных вступившим в законную силу судебным актом, в связи с чем у ПАО "Банк Зенит" отсутствует право на подачу заявления о банкротстве Credit Suisse AG", - указано в сообщении.

В июле 2023 года банк "Зенит" направил в арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом швейцарского банка Credit Suisse AG, однако в декабре суд отклонил заявление "Зенита".

Согласно материалам из картотеки арбитражных дел, банк "Зенит" в октябре 2021 года присоединился к соглашению о предоставлении синдицированного кредита (заем, предоставляемый двумя или более банками на единых условиях в соответствии с подписанным всеми сторонами кредитным соглашением) между заемщиком Integrain S.A. и кредитными агентами Credit Suisse AG, London Branch. По соглашению "Зенит" перечислил $20 млн.

24 февраля 2023 года США и Великобритания ввели блокирующие санкции в отношении банка "Зенит", после этого кредитный агент Credit Suisse направил в банк уведомление о том, что денежные средства от Integrain S.A. поступили, но не будут выплачены "Зениту" из-за его включения в санкционные списки. Как указывал "Зенит", неперечисление ему денежных средств (уклонение от перечисления) Credit Suisse нарушает законные права банка и причиняет ему убытки.

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