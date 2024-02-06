ЦАХАЛ ударил по "Хезболла" в Южном Ливане

Израильские военные нанесли новые удары по объектам шиитской организации "Хезболла" на юге Ливана, а также открыли огонь по ливанской территории в ответ на обстрелы приграничных районов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В течение дня были зафиксированы многочисленные запуски со стороны Ливана по северу Израиля. Военнослужащие Армии обороны Израиля нанесли удары по источникам огня, а также по дополнительным районам в Ливане", - говорится в сообщении.

"Кроме того, истребители и артиллерия Армии обороны Израиля нанесли удары по террористическим целям "Хезболлах" в некоторых районах Ливана в течение дня, включая военный объект в районе Эль-Лаббуна, военный командный центр в районе Джиббина и несколько военных комплексов в районах Бейт-Лифа и Барашита, где действовали террористы "Хезболла", - добавили в пресс-службе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!