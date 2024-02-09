Дед главы МИД Германии Бербок был «ярым нацистом»

Дед министра иностранных дел Германии Бербок был "ярым нацистом".

Как сообщает Day.Az, об этом в сегодняшнем номере написало издание Bild.

Ссылаясь на досье вермахта на Вальдемара Бербока, Bild отмечает, что тот был не только офицером, но и ярым сторонником национал-социализма.

В досье сообщается, что он "безоговорочный национал-социалист", прочитал книгу Гитлера "Майн кампф" и стоит "полностью на почве национал-социализма".

Вальдемар Бербок погиб в составе Вермахта в 1945 году. Его жена Альма была любимой бабушкой главы немецкого МИД и оказала огромное влияние на формирование Бербока, дожив до 2015 года.

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