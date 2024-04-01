В Армении ухудшилась криминогенная обстановка

Число преступлений в Армении в 2023 г. выросло на 8,1%, по сравнению с 2022 г..

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила генпрокуратура Армении.

В частности, в 2023 г. зафиксировано 40 666 преступлений, в 2022 - 37612.

По данным ведомства, увеличилось, в частности, количество преступлений средней тяжести (на 23,9%) и тяжких (на 20,4%).

Резко выросло число особо тяжких преступлений - на 90,7%. Если в 2022 г. было зарегистрировано 880 подобных преступлений, то в 2023 г. - уже 1678.

Этот рост, прежде всего, связан с увеличением числа убийств (на 645, или 119%).

При этом в 2023 г. к убийствам начали причислять случаи внезапной смерти (всего 1132 случая в 2023 г.), до этого такие случаи не квалифицировались как преступления.

Если вычесть подобные инциденты, то получается, что в 2023 г. было совершено 546 особо тяжких преступлений (в 2022 г. - 396).

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