На встречах по Газе в Каире стороны достигли консенсуса по ряду спорных вопросов - СМИ
Стороны конфликта достигли согласия по многим спорным вопросам на консультациях в Каире по урегулированию ситуации в секторе Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".
По его информации, при поддержке египетской делегации, выступающей одним из посредников на переговорах между палестинским движением ХАМАС и Израилем, "стороны достигли консенсусной формы по многим спорным вопросам", касающимся соглашения о прекращении огня в анклаве.
Как указал источник телеканала Al Arabiya, соглашение между ХАМАС и израильской стороной "неизбежно, если не возникнут новые препятствия".
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