На встречах по Газе в Каире стороны достигли консенсуса по ряду спорных вопросов

Стороны конфликта достигли согласия по многим спорным вопросам на консультациях в Каире по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его информации, при поддержке египетской делегации, выступающей одним из посредников на переговорах между палестинским движением ХАМАС и Израилем, "стороны достигли консенсусной формы по многим спорным вопросам", касающимся соглашения о прекращении огня в анклаве.

Как указал источник телеканала Al Arabiya, соглашение между ХАМАС и израильской стороной "неизбежно, если не возникнут новые препятствия".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!