Япония выразила США сожаление

Япония по дипломатическим каналам довела до сведения Соединенных Штатов, что Токио сожалеет относительно недавнего заявления президента США Джо Байдена о проблемах в экономики Японии из-за "ксенофобии". Об этом пишет местное агентство Jiji, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Заявление (Байдена. - прим. ред.) не было основано на верном понимании политики Японии", - говорится в сообщении представителей посольства Японии в США, которое приводит агентство.

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