https://news.day.az/world/1674823.html Илон Маск потребовал отправить в отставку главу Секретной службы США
Илон Маск потребовал отправить в отставку главу Секретной службы США
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск потребовал отправить в отставку главу Секретной службы США после покушения на Дональда Трампа. Соответствующий пост появился на его странице в X (ранее - Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Глава Секретной службы и начальник этого подразделения должны уйти в отставку", - заявил он.
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