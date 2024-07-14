Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск потребовал отправить в отставку главу Секретной службы США после покушения на Дональда Трампа. Соответствующий пост появился на его странице в X (ранее - Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Глава Секретной службы и начальник этого подразделения должны уйти в отставку", - заявил он.

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