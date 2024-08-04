"Высокие цены и нагнетание страха"

Ожидаемые олимпийские туристы действительно приехали, но обычных туристов это крупное событие отпугнуло. К большому неудовольствию парижских рестораторов и отельеров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на австрийскую газету Die Presse, подходит к концу первая неделя Олимпиады - и многие рестораторы и отельеры Парижа разочарованы. "Нам сказали, что Париж посетят 15 миллионов человек, но где они?", - спрашивает Арно Пейдж, который управляет ресторанами и барами на Сене.

"Олимпийские игры отогнали обычных туристов высокими ценами и нагнетанием страха", - говорит глава консалтинговой фирмы Protourisme Дидье Арино.

Ожидаемые олимпийские туристы действительно приехали. По данным ассоциации Choose Paris, которая позиционирует французскую столицу как туристическое направление, с начала Олимпийских игр число иностранных гостей увеличилось примерно на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом.

В парижском Диснейленде, который летом обычно очень загружен, приложение тематического парка показывает значительно более короткое время ожидания для различных аттракционов, чем обычно для этого времени года. Таксисты на этой неделе выразили "огромное разочарование" по поводу нехватки пассажиров и потребовали от правительства компенсации из-за огромных затруднений на движении транспорта, вызванных мерами безопасности вокруг Игр.

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