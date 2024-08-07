https://news.day.az/world/1680348.html В Китае обрушился жилой дом - есть жертвы - ФОТО - ВИДЕО
В Китае обрушился жилой дом - есть жертвы - ФОТО - ВИДЕО
Три человека погибли, еще один получил травмы при обрушении двухэтажного жилого дома в провинции Гуандун на юге Китая.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Xinhua.
По его сведениям, ЧП произошло в городе Чжухай. Согласно предварительным данным, причиной происшествия мог стать взрыв газа.
Полиция выясняет детали обрушения здания, ведется следствие.
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