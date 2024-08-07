Депутат парламента Армении от правящей фракции "Гражданский договор" Гурген Арсенян, кандидатура которого рассматривается на пост посла Армении в России, владеет 17 объектами недвижимости, земельными участками и акциями в различных компаниях. Откуда все это у нового посла Армении в РФ?

3 мая 2024 года Арсенян представил в Комиссию по предотвращению коррупции годовую декларацию о своем имуществе и доходах за 2023 год, из которой следует, что депутат обладает значительным состоянием. В частности, он задекларировал 17 единиц недвижимости, включая здания, строения и земельные участки в Ереване, Гюмри и Котайке. Также он является владельцем 4 автомобилей (Nissan, Bentley, Mercedes Benz и Range Rover) и акций на сумму свыше 1 млн. рублей и 768 млн. драмов.

Кроме того, Арсеняну принадлежат 16 дорогостоящих объектов, среди которых золотой слиток стоимостью 32 млн. 55 тыс. 700 драмов, инвентарь, приобретенный в 1995 году за $370 тыс., коллекция картин общей стоимостью около 400 млн. драмов и коллекционные монеты на сумму 18 млн. драмов.

Денежные средства Арсеняна составили 40 евро, $800 193, 32 571 драмов, которые к концу года превратились в 0 евро, $449 995,1 и 4 драма. Наличные средства составили $628 тысяч, 5,5 млн. драмов и 16 500 драмов, которые к концу года выросли до $977 600 долларов, 6 млн. 780 тысяч драмов и 58 тысяч евро.

Годовой доход экс-парламентария составил 14 млн. 443 тыс. 370 драмов, из которых 9 млн. 983 тыс. 370 драмов - его депутатская зарплата. В отчетный период доходы Арсеняна включали 2 млн. 300 тыс. драмов в виде дивидендов от ООО "Юникорн Групп".

Депутат имеет долю в семи компаниях, среди которых ООО "Вкредит24", "Арсойл", "Юникорн сервис" и "Юникорн групп".

Очевидно, что перед нами классический пример коррупционера, злоупотребляющего своими полномочиями для личной выгоды. Такие люди используют свое положение для получения незаконных доходов, обогащаясь за счет армянского народа. Коррупция подрывает доверие граждан Армении к правительству, ущемляет экономическое развитие и социальную справедливость. И нетрудно догадаться, чем будет заниматься Гурген Арсенян в должности нового посла Армении в РФ.