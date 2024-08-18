В Венесуэле проходит масштабная акция в поддержку Мадуро
Тысячи граждан Венесуэлы собрались в центре Каракаса, чтобы выразить поддержку президенту Боливарианской республики Николасу Мадуро, одержавшему победу на выборах главы государства, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
"Я здесь выступаю за мир и против фашизма, празднуя победу нашего президента Николаса Мадуро", - сказала в беседе с корреспондентом агентства венесуэлка Хулия Санчес, которая принимает участие в акции в поддержку лидера страны.
В конце июля газета The New York Times написала, что США заинтересованы в отставке Мадуро по ряду причин, среди которых главными являются наличие на территории Венесуэлы обширных запасов нефти и необходимость остановить поток мигрантов из Боливарианской республики на север.
Ране говорилось о том, что сервис TikTok на неделю лишил венесуэльского президента Николаса Мадуро возможности вести трансляции.
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