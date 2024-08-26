Францию обвинили в медиа-диктатуре

Арест основателя Telegram Павла Дурова говорит о намерении французских властей взять все медиа под тотальный контроль. Пока идет процесс переговоров, в ходе которого задержанный может пойти на сотрудничество ради свободы, объяснил НСН немецкий политолог Александр Рар, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперт напомнил, что обвиняют не лично создателя мессенджера - по версии Парижа, он виноват в том, что на его площадке часто происходят нарушения и преступления.

"Скорее всего, Дурову будут в мягкой форме предлагать сотрудничество. Западное правительство хочет заполучить информацию о программном обеспечении, которым он пользуется, о секретных данных", - объяснил политолог.

Он отметил, что через Telegram могут идти военные переговоры, а также общение представителей криминала. По этой причине попытки контролировать медиа-ресурсы уже предпринимались - в том числе, не раз давили на американского предпринимателя Илона Маска, пояснил Рар. Он подчеркнул, что правительства разных стран стремятся к власти над медиа-гигантами, которые имеют огромную власть. Это заставит государства менять законы и отказываться от свободы слова, убежден он.

Напомним, 24 августа в аэропорту Ле-Бурже французскими властями был задержан основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров.

По информации французского телеканала TF1, Дуров был задержан сразу после посадки его частного самолета. В момент задержания он был в сопровождении охранника и женщины. Утверждается, что задержание было проведено в рамках предварительного расследования по французскому ордеру на арест.

По данным СМИ, Дуров был внесен во французский список разыскиваемых лиц и прибыл во Францию из Азербайджана.

Отметим, что Дуров в 2021 году получил французское гражданство. Ему грозит 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!