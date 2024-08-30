Грузия недовольна выходками Запада

Запад пересекает "красные линии", финансируя оппозицию и неправительственные организации (НПО) перед выборами в парламент. Об этом заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова цитирует газета "Взгляд".

"К сожалению, иностранные правительства открыто финансируют оппозицию, что является грубым вмешательством во внутренние дела Грузии. <...> На это обязательно последует реагирование", - подчеркнул Каладзе.

Он добавил, что между оппозиционными партиями и поддерживающими их НПО нет разницы.

27 августа президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о проведении парламентских выборов в стране. При этом лидер республики выступила с призывом к избирателям, недоброжелательно упомянув Россию.

Недавно, Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что его страна готова к обновлению и перезагрузке отношений и сотрудничества с США.

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