Решение Трампа по Пентагону стало потрясением для Вашингтона

Решение избранного президента США Дональда Трампа назначить телеведущего Fox News и ветерана армии Пита Хегсета главой Пентагона потрясло Вашингтон и вызвало искреннее недоумение у лоббистов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

"Кто этот парень, черт возьми?" - приводит издание слова одного из представителей Военно-промышленного комплекса (ВПК) на правах анонимности. По его словам, лучшим решением было бы назначить кого-нибудь с большим опытом в сфере, что стало бы "хорошим началом" для новой администрации.

Кроме того, издание приводит слова экс-сотрудника Пентагона Эрика Эдельмана. Он предположил, что для Трампа является главным критерием при назначении его "защита на телевидении".