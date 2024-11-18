ЕС расширил санкции против Ирана

Евросоюз в понедельник ввел новые санкции против Ирана из-за якобы оказываемой им военной помощи России. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В черный список ЕС внесена крупнейшая иранская судовладельческая компания The Islamic Republic (признано в РФ иностранным агентом) of Iran Shipping Line Group и ее директор.

Также ЕС ввел санкции против трех судоходных компаний из России - "МГ-Флот", "ВТС-Брокер" и Arapax - за транспортировку иранского оружия и боеприпасов.