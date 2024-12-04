Две британских газеты начали забастовку впервые за 50 лет

Сотрудники двух британских газет The Guardian и The Observer устроили двухдневную забастовку впервые за 50 лет. Об этом сообщает Национальный союз журналистов (National Union of Journalists, NUJ) Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным союза, причиной для забастовки стала информация о продаже еженедельника The Observer новостному порталу Tortoise Media. Забастовка началась в 233-ю годовщину выхода первого номера The Observer.

"Десятки сотрудников прессы в знак протеста устроили в среду утром пикет в Лондоне у штаб-квартиры медиакомпании Guardian Media Group (GMG), которая владеет The Guardian и The Observer", - говорится в сообщении.