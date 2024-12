https://news.day.az/world/1712779.html

Две британских газеты начали забастовку впервые за 50 лет

Сотрудники двух британских газет The Guardian и The Observer устроили двухдневную забастовку впервые за 50 лет. Об этом сообщает Национальный союз журналистов (National Union of Journalists, NUJ) Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.