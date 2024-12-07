https://news.day.az/world/1713607.html ВС Сирии продолжают проводить операции в Хомсе, Алеппо и Хаме Вооруженные силы Сирии продолжают проводить операции против террористов в провинциях Хомс, Алеппо и Хама, нанося потери боевикам. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в видеообращении главного командования, опубликованном на официальной странице Минобороны в Facebook.
ВС Сирии продолжают проводить операции в Хомсе, Алеппо и Хаме
Вооруженные силы Сирии продолжают проводить операции против террористов в провинциях Хомс, Алеппо и Хама, нанося потери боевикам.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в видеообращении главного командования, опубликованном на официальной странице Минобороны в Facebook.
"Наша доблестная армия продолжает проводить операции в Хомсе, Алеппо и Хаме, нанося потери террористам", - говорится в обращении.
Отмечается, что в результате операций в Хаме, Хомсе и Дераа уничтожены "сотни террористов, десятки транспортных средств и складов оружия и боеприпасов".
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